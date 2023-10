Raus aus Beutel: Wombat-Nachwuchs zeigt sich im Zoo Hannover

Mehr zum Thema

Betrunken mit dem E-Scooter auf der Autobahn Mit einem E-Scooter ist ein Betrunkener auf der Autobahn 270 gefahren. Der 27-Jährige war in der Nacht ohne Licht und in Schlangenlinien auf Höhe Bremen-Blumenthal unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer musste scharf abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Mit Warnblinklicht fuhr er danach zur Absicherung hinter dem 27-Jährigen her, bis die Polizei eintraf.