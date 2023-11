Raumfahrt-Fachmesse hat begonnen - Lob für Weltraumgipfel

Zur Eröffnung der Raumfahrt-Fachmesse Space Tech Expo Europe in Bremen hat die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt die Ergebnisse des zurückliegenden Weltraumgipfels gelobt. Ein wichtiges Resultat des in der vergangenen Woche in Sevilla tagenden Gipfels sei, dass der Wettbewerb in der europäischen Raumfahrt mehr als bislang gefördert werden solle, sagte die Linke-Politikerin. Das sei ein echter Wandel, der gut für die Industrie sei. Eine völlig neue Dynamik könne geschaffen werden.

Auf der mehrtägigen Fachmesse sind den Angaben nach mehr als 650 Aussteller vertreten. Mehr als 6200 Fachbesucher werden erwartet. Der Veranstalter, das britische Unternehmen Smarter Shows, bezeichnet die Fachmesse als die größte ihrer Art in Europa.