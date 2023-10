Raumausstattermeister neuer Präsident der Handwerkskammer

Mehr zum Thema

Luft wird sauberer: Ozon ist aber Herausforderung In Sachsen-Anhalt wird die Luft immer sauberer. Auch im vergangenen Jahr seien die Grenzwerte für Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid und Feinstaub landesweit an allen Messstationen des Landesamtes für Umweltschutz eingehalten worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Die Belastung durch bodennahes Ozon sei hingegen gestiegen. Als Hauptgrund wurde der extrem sonnige und heiße Sommer 2022 genannt.