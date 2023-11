Rauchmelder führt Polizei zu mutmaßlichem Drogenhändler

Ein Rauchmelder hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst - und die Polizei in Offenbach so zu einem mutmaßlichen Drogenhändler geführt. In der Wohnung eines 52-Jährigen entdeckten die alarmierten Einsatzkräfte Drogenutensilien, wie die Polizei Südosthessen am Dienstag mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hätten die Beamten daraufhin mehrere Kilogramm Amphetamine, mehrere Liter Liquid Ecstasy und eine sechsstellige Bargeldsumme sichergestellt.

Der Mann aus Offenbach wurde vorläufig festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Auf ihn kommt den Angaben nach ein Strafverfahren wegen illegalen Handels von Betäubungsmitteln zu.