Raubüberfall auf Lottoannahmestelle - Frau leicht verletzt

Mehr zum Thema

Verband: 2023 schon neun Krankenhäuser in Insolvenz geraten Schon neun Krankenhäuser haben in NRW in diesem Jahr nach Auskunft eines Verbandes Insolvenzverfahren beantragt. Mit dem für das Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen-Steele beantragten Schutzschirmverfahren sind allein in diesem Jahr nunmehr neun NRW-Kliniken in die Insolvenz geraten, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Matthias Blum, der Düsseldorfer Rheinischen Post (Mittwoch). Zwar musste bisher nur das Krankenhaus in Linnich geschlossen werden, aber auch für weitere Standorte kann dies nicht ausgeschlossen werden.