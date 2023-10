Raubüberfall auf Hotel in Charlottenburg

Zwei Maskierte haben in Berlin-Charlottenburg ein Hotel überfallen und dort Geld geraubt. Die beiden Tatverdächtigen bedrohten in der Nacht zum Montag den Nachtportier eines Hotels in der Dahlmannstraße mit einer Schusswaffe und einem Reizgassprühgerät und forderten ihn dazu auf, ihnen Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei unter Berufung auf Aussagen des Portiers mitteilte. Daraufhin entwendeten sie eine Geldkassette und die Geldbörse des Angestellten und sprühten ihm Reizgas ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute. Der 35-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Bereits vergangene Woche hatte es mehrere ähnliche Raubüberfälle gegeben, zwei von ihnen auf Hotels in Schöneberg und Reinickendorf. In beiden Fällen hatten zwei Tatverdächtige die Mitarbeiter mit einer Waffe und Reizgas bedroht und Geld erbeutet. Zwei weitere Vorfälle hatte es in Lokalen in Charlottenburg gegeben - eins von ihnen ebenfalls in der Dahlmannstraße. Auch dort wurden Angestellte von zwei Maskierten verletzt, die danach mit Bargeld flohen. Ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht, wird laut einer Polizeisprecherin aktuell geprüft.