Rathaus-Wiederaufbau in Straubing wird deutlich teurer

Mitarbeiterinnen in Münchener Baumarkt eingesperrt Drei Mitarbeiterinnen sind in einem Baumarkt in München eingeschlossen gewesen. Warum die Frauen hinter verschlossenen Türen standen, konnte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag nicht sagen. Alle drei blieben unverletzt.