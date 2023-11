Rassistischer Angriff: Dresden unterstützt Nachwuchsspieler

Mehr zum Thema

Nach Niedrigwasser wieder Lastschiffe auf der Oberelbe Nach fünf Monaten Niedrigwasser werden die Häfen an der Oberelbe wieder von Lastschiffen angelaufen. Im Alberthafen in Dresden seien elf Ladungen mit zusammen 900 Tonnen auf zwei Schubverbände verladen worden, teilte die Betreibergesellschaft SBO am Mittwoch mit. Die Ladungen umfassten den Angaben zufolge Transformatoren und Kühler für Maschinen und Rotoren, die nach Hamburg, Antwerpen und Dorsten in NRW verschifft wurden. Wegen guter Prognosen für den Elbepegel seien für den Hafen in Dresden weitere Verladungen geplant. Bis Ende November sollen demnach mehrere Transformatoren nach Hamburg und Hanau verladen werden.

Steinmeier: Deutschland wird die Ukraine nicht vergessen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine aus dem Fokus der Öffentlichkeit gerät. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung umso mehr, als nun auch im Nahen Osten Krieg herrscht und der in der Ukraine nicht mehr die Aufmerksamkeit erhält, die er so dringend braucht. Putins Kalkül ist: Die Welt soll die Ukraine vergessen, sagte Steinmeier auf der deutsch-ukrainischen kommunalen Partnerschaftskonferenz am Mittwoch in Leipzig. Diesen Gefallen dürfe und werde Deutschland dem russischen Präsidenten nicht tun. Wir werden uns an Russlands rechtswidrigen und menschenverachtenden Angriffskrieg nicht gewöhnen, sagte Steinmeier.