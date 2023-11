Raserfahrt über Möbelhaus-Parkplatz: Urteil rechtskräftig

Mehr zum Thema

Mann verbrennt unter Brücke in München Unter einer Brücke in München ist ein Mann verbrannt. Die Polizei schloss ein Tötungsdelikt zunächst nicht aus, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, warum die Person in Brand geraten ist, hieß es von der Polizei - und da könne man ein Tötungsdelikt nicht ausschließen.