Raser doppelt so schnell gefahren wie erlaubt

Kretschmer: Bund-Länder-Vereinbarung nur ein erster Schritt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Ergebnisse der Bund-Länder-Verhandlungen zur Migration als enttäuschend kritisiert. Viele Punkte seien von der Bundesregierung abgeschwächt worden, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Dresden. Dennoch sei der Beschluss am Ende wichtig als erster Schritt. Es ist nicht die Wende in der Migrationspolitik, aber ein wichtiger Schritt. Kritik übte Sachsens Regierungschefs auch am Bundeskanzler: Zwischen dem, was Olaf Scholz der Öffentlichkeit in Migrationsfragen signalisiere, und dem, was dieser jetzt vertreten könne, dazwischen liegen Welten, so Kretschmer.