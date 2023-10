Rasende Angebote: Mähroboter am Prime Day

Durch die automatische Mähfunktion passt sich der Mähroboter Worx Landroid M WR141E* dem Rasenwachstum und den Wetterverhältnissen an. Dank eines Kollisions-Sensors kann der Mäher Hindernisse, einschließlich Tiere und andere Objekte, erkennen und in Sekundenschnelle umfahren. Vor Inbetriebnahme sind ein Begrenzungskabel zu verlegen und Einstellungen in der App vorzunehmen.

Für Flächen bis 500 Quadratmeter

Akkulaufzeit bis 60 Minuten

Cut-to-Edge-Funktion, Kollisions-Sensor