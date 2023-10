Auf der Webseite zu „Late Night Berlin“ schreibt Pro7: „Der für Dienstag, 10. Oktober 2023, angekündigte Besuch der Musikerin Nura im Studio von ‘Late Night Berlin’ fällt aus.“ Die 34-Jährige hätte eigentlich ihr neues Album „Periodt“ vorstellen sollen.

Am Sonntag hatte die eritreisch-stämmige Musikerin ein Bild in ihrer Instagram-Story geteilt, auf dem sie mit ihrer Crew auf einem Basketballplatz posiert. Über dem Korb ist der Schriftzug „Free Palestine“ aufgesprüht. Der Screenshot stammt laut Bericht des Spiegel aus Nuras neuem Video „FUBU“, das am 6. Oktober veröffentlicht wurde. Bei YouTube ist das Video aktuell nicht mehr auffindbar. Auch die umstrittene Story wurde gelöscht.

Viele Userinnen und User nahmen Nura nicht ab, dass es sich hier nur um Promo für ihren neuen Song handelt. Sie sehen in ihrem Post eine Sympathiebekundung für den Terror der Hamas, die nur 24 Stunden zuvor Israel angegriffen hatte.

