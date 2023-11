Rapperin Badmómzjay kann Dinge nicht so einfach loslassen

Mehr zum Thema

Mehr psychische Erkrankungen bei älteren Beschäftigten Die Zahl von schweren psychischen Erkrankungen hat nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung bei älteren Beschäftigten deutlich zugenommen. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen sei die Zahl der durchgeführten Rehabilitationsmaßnahmen wegen psychischer Erkrankungen um knapp 160 Prozent von 270 im Jahr 2014 auf rund 700 im Jahr 2022 gestiegen, berichtete die Deutsche Rentenversicherung am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Barmer Krankenversicherung. In dieser Altersgruppe sei zudem im selben Zeitraum die Zahl der Erwerbsminderungsrenten von 112 im Jahr 2014 auf 340 im vergangenen Jahr gestiegen.

Drogen und Geld entdeckt: Drei Drogendealer festgenommen Die Polizei hat in einer Wohnung in Berlin-Tempelhof eine größere Menge Drogen und Bargeld entdeckt und drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zwei der Männer, ein 28-Jähriger und ein 29-Jähriger, sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der dritte Festgenommene, ein 46-Jähriger, für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert.