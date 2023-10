Rangelei in Erfurt: Babelsberg spricht von „Abwehrreaktion“

Mehr zum Thema

Polizei gibt nach Bombendrohung an Schule Entwarnung Bei Durchsuchungen an einer Erfurter Schule in Folge einer Bombendrohung hat die Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Es könne Entwarnung gegeben werden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Montagnachmittag. Alle polizeilichen Maßnahmen seien beendet. Der Schulbetrieb werde erst am Dienstag wieder aufgenommen.

IT-Dienstleistungszentrum für Hochschulen eröffnet Nach vier Jahren Bauzeit ist an der Technischen Universität Ilmenau am Montag ein neues IT-Zentrum für Hochschulen in Thüringen eingeweiht worden. Den 2100 Quadratmeter umfassenden Neubau auf dem Universitätscampus habe das Land mit gut 19 Millionen Euro - davon 80 Prozent EU-Gelder - finanziert, teilte die Hochschule mit. Das Zentrum versorgt die zehn staatlichen Hochschulen in Thüringen unter anderem mit Server- und Computerinfrastruktur und Systemen für die Online-Zusammenarbeit. Es ist auch für die Beschaffung von Hard- und Software zuständig und bietet den Hochschulen IT-Rechtsberatung an. Ein zweites solches Hochschulzentrum in Thüringen gibt es laut TU an der Universität Jena.