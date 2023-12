Randalierer in S-Bahn attackiert Einsatzkräfte

Mehr zum Thema

Gegendemo zu Eritrea-Fest in Stuttgart abgesagt Zusammenkünfte zwischen regimetreuen und regimekritischen Eritreern können leicht eskalieren. Das soll in Stuttgart verhindert werden - mit einem großen Polizeiaufgebot.

Sechs Verletzte nach Unfall mit vier Autos auf B28 Sechs Menschen sind bei einem Unfall mit vier beteiligten Autos auf der Bundesstraße 28 nahe Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag erlitt eine Frau schwere Verletzungen, unter den fünf Leichtverletzten waren auch eine 7-Jährige und eine 16-Jährige. Demnach wollte eine 51 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei streifte sie den Angaben nach den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen.