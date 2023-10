Ramelow würdigt Beziehungen Thüringens mit Niederlanden

Mehr zum Thema

1. FC Magdeburg gegen Karlsruhe ohne gesperrten Baris Atik Ohne seinen Spielmacher Baris Atik muss Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC bestreiten. Atik hatte im Spiel beim 1. FC Nürnberg (0:1) in der achten Saisonpartie bereits seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist deshalb gesperrt. Dass Baris für uns ein Spieler von hoher Wertigkeit ist, wissen wir. Aber wir haben in unserem Kader mehrere Optionen für diese Position. Daher ist noch keine Entscheidung gefallen, wer ihn ersetzen wird. Wir wissen noch nicht, für welches Element - Geschwindigkeit oder Kreativität - wir uns entscheiden. Da haben wir eine gewisse Vielfalt im Kader, sagte Trainer Christian Titz am Donnerstag.

Brände in Wohnblock in Suhl: Haftbefehl gegen 16-Jährige Eine 16-Jährige soll in Suhl zwei Feuer gelegt haben und ist dafür ins Gefängnis gekommen. Bei den beiden Bränden innerhalb weniger Tage im September im Keller eines Wohnblocks zogen sich 13 Menschen eine Rauchgasvergiftung zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mehrere Menschen mussten über Drehleitern gerettet werden. Schnell habe festgestanden, dass die Feuer gelegt worden seien. Intensive Ermittlungen führten die Kriminalpolizei zu der Teenagerin, gegen die ein Richter Haftbefehl erließ.