Ramelow verurteilt Angriffe auf Israel als „Terrorakte“

Thüringer Erstaufnahmestelle für Geflüchtete wird entlastet Zur Entlastung der Thüringer Erstaufnahmestelle in Suhl sollen Geflüchtete nach Angaben des Landesmigrationsministeriums künftig auch in den Einrichtungen in Hermsdorf und Eisenberg in Ostthüringen registriert werden. Das Ministerium habe die Festlegung getroffen, dass beide Einrichtungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Außenstellen zur Verteilung im bundesweiten Erstverteilungssystem für Geflüchtete gemeldet werden, teilte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage mit. Somit könne die Erstaufnahme in allen drei Einrichtungen realisiert werden, nicht nur allein in Suhl.

CDU-Vorschlag: Bodycams auch für kommunale Ordnungskräfte Die CDU-Landtagsfraktion plädiert für Körperkameras als Teil der Ausrüstung für das Personal von kommunalen Ordnungsbehörden. Neben den von der Polizei bekannten Bodycams an der Kleidung sollten auch schuss- und stichfeste Westen und Pfefferspray oder Schlagstöcke zur Ausrüstung kommunaler Vollzugskräfte gehören, teilte der CDU-Abgeordnete Raymond Walk am Samstag mit. Er berief sich auf Empfehlungen der CDU-Fraktionen in den Landtagen der Bundesländer, die sich bei einem Treffen in Erfurt mit der Situation der kommunalen Ordnungsbehörden beschäftigt hatten.