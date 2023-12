Ramelow und Voigt wollen Einigung: Haushalt am 21. Dezember

1. Dezember 2023 um 15:42 Uhr

Ohne Krisentreffen mit der CDU kein Landeshaushalt in Thüringen - so war es in den vergangenen Jahren, so ist es auch beim Etat 2024. Nun will die Regierung nachbessern. Ziel ist ein Haushaltsbeschluss des Landtags kurz vor Heiligabend.