Ramelow und Hoff erklären sich zur Personalpolitik

Drei Verletzte bei Glätteunfall auf A73: Sperrung Bei einem Glätteunfall auf der Autobahn 73 in Oberfranken sind drei Menschen leicht verletzt worden. Die Autobahn musste in Richtung Suhl für vier Stunden gesperrt werden. Außerdem entstand ein Schaden von über 120.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte.