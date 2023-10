Ramelow hisst israelische Flagge vor Staatskanzlei

Mehr zum Thema

Flüchtlings-Registrierung: Hermsdorf noch nicht angemeldet In Thüringen ankommende Flüchtlinge können vorerst noch nicht in den Landesaufnahmestellen in Hermsdorf und Eisenberg registriert werden. Die beiden Unterkünfte seien noch nicht für die Verteilung innerhalb des bundesweiten Erstverteilungssystems angemeldet worden, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Montag. Einem Sprecher des Thüringer Migrationsministeriums zufolge soll das aber zeitnah passieren, eventuell sogar noch am Montag. Aktuell würden noch die personellen und technischen Voraussetzungen geschaffen.