Ramelow: Haushaltsurteil wirkt sich gegen Ostdeutschland aus

Studie: Thüringen Spitzenreiter bei Rückenschmerzen In Thüringen werden einer Auswertung zufolge überdurchschnittlich viele Menschen wegen Rückenbeschwerden medizinisch behandelt. Von 2,1 Millionen Menschen im Freistaat waren 2021 rund 763.000 wegen Rückenschmerzen in Behandlung, wie aus dem aktuellen Gesundheitsatlas Rückenschmerzen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht. Das sind 36,1 Prozent der Bevölkerung, was laut Gesundheitsatlas der bundesweite Spitzenwert ist. Menschen in ländlichen Regionen sind nach Angaben der Krankenkasse AOK Plus stärker betroffen.

Landesbischof Kramer: Antisemitismus ist Sünde Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer hat den sich verschärfenden Antisemitismus in Deutschland verurteilt. Er sei erschrocken und entsetzt über die Beifallsbekundungen für den Terror der Hamas und darüber, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlten, sagte Kramer am Mittwoch in Erfurt zum Auftakt der Herbstsynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Antisemitismus ist Sünde, hier kann es keine Relativierung geben.