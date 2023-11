Ramelow erwartet keine Kandidatur der Wagenknecht-Partei

Mehr zum Thema

Mann stirbt bei Brand in Seniorenheim in Greiz Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Greiz ist ein 83-Jähriger gestorben. Drei weitere Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Generalsekretär Linnemann: Brauchen wieder CDU pur CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat vor der Landtagswahl 2024 in Thüringen seiner Partei empfohlen, sich von Kompromissen zu verabschieden. Wir brauchen wieder CDU pur, sagte Linnemann am Samstag auf einem Landesparteitag in Mühlhausen. Die CDU in Thüringen, die die größte Oppositionspartei im Landtag gegen die rot-rot-grüne Minderheitskoalition stellt, sollte aufhören, in Kompromissen zu denken, und auf andere Parteien zu schauen.