Ramelow: Abspaltung von Wagenknecht-Bündnis ist Chance

Kaltes Wetter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Zum Wochenende wird es deutlich kälter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Besonders im Bergland und in Hochlagen müssen sich Autofahrer am Freitag auf Frost und Glätte einstellen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen.

Verband: Anteil moderner Heizungen in Thüringen gestiegen Mit dem Heizungsgesetz will die Ampel-Koalition in Berlin umweltfreundlichere Technik in die Heizungskeller bringen. Wie ist der Status quo im Freistaat?