Güterzug kollidiert in Leipzig mit Lok: Vier Verletzte In Leipzig sind am Freitagvormittag ein Güterzug und eine Lok zusammengestoßen. Dabei wurden vier Personen an Bord leicht verletzt. Eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Zuerst hatte die Bild über den Vorfall berichtet.

Zehn seltene Molche neu im Tierpark Chemnitz Im Tierpark Chemnitz dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine Rarität freuen. Zehn Anatolische Kammmolche (Triturus anatolicus) sind in das Vivarium eingezogen. Die Tiere seien bereits im August als Nachzucht aus einer privaten Haltung in den Tierpark gekommen, seien aber jetzt erst für Besucher zu sehen, teilte der Tierpark am Freitag mit. Er sei europaweit die erste und einzige zoologische Einrichtung mit dieser Tierart.