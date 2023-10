Plötzlich müssen alle in Deckung!

Kurz bevor Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend mit dem Regierungsflugzeug aus Israel nach Ägypten aufbrechen will, heulen die Sirenen: Raketenalarm! Nadine to Roxel, Chefreporterin Politik bei RTL, ist live dabei – und schildert anschließend den dramatischen Moment.