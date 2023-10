Räuber sprengen Geldautomaten und flüchten mit Beute

Räuber haben in Lohne im Landkreis Vechta einen Geldautomaten gesprengt und dann mit der Beute die Flucht ergriffen. Menschen wurden bei der Sprengung nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An der ehemaligen Bankfiliale, an dessen Außenfassade der Geldautomat montiert war, entstand ein hoher Sachschaden. Ein Anwohner hatte die Sprengung in der Nacht zum Samstag bemerkt und einen Notruf abgesetzt.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei entkamen die unbekannten Täter - vermutlich in einem Auto. Die Summe der Beute, mit der die Räuber entkamen, ist nicht bekannt. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte Spuren. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen.