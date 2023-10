Räuber mit Wurf eines Bierkastens in die Flucht geschlagen

Mehr zum Thema

Nach Schlag gestürzt: 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt Ein Mann ist in Mönchengladbach nach einem handfesten Streit zu Boden gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 36-Jährige am Freitagabend in der Innenstadt mit einem anderen Mann in Streit geraten. Dieser habe den 36-Jährigen ins Gesicht geschlagen, woraufhin der zu Boden ging und mit dem Kopf aufschlug. Der Schläger und seine Begleiterin flüchteten. Der 36-Jährige kam ins Krankenhaus. Er liege noch auf der Intensivstation, aber sein Zustand habe sich stabilisiert, erklärte die Polizei. Am Montag sei ein 26-Jähriger in Verdacht geraten. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.