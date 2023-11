Räuber bedroht Supermarkt-Angestellte mit Schusswaffe

Ein maskierter Mann hat in Gelsenkirchen einen Supermarkt überfallen und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betrat der Täter am späten Freitagabend das Geschäft und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit der Beute.

Bei der Schusswaffe handelte es sich nach Polizeiangaben um einen schwarzen Trommelrevolver. Zur Höhe der Beute machten die Beamten keine Angaben. Die Polizei suchte Zeugen.