Radweg auf dem Blauen Wunder soll 2024 markiert werden

Zusätzliche Rammstein-Konzerte in Dresden und Gelsenkirchen Mit Beginn des Vorverkaufs für den Fanclub hat die Berliner Band Rammstein zwei zusätzliche Konzerte in Deutschland für die Tour im kommenden Jahr angekündigt. Die Musiker um Sänger Till Lindemann wollen jeweils einmal zusätzlich in Dresden (18.5.) und Gelsenkirchen (29.7.) spielen.

Bundespolizei: Erste Stationäre Grenzkontrollen am Abend Nach dem Umschwenken von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Frage stationärer Grenzkontrollen ist die Bundespolizei an den sächsischen Grenzen zu Polen und Tschechien vorbereitet. Es wird in den nächsten Stunden losgehen, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit liefen noch Abstimmungen zu Orten und Zeiten, beginnen könne es gegen 18.00 Uhr oder 19.00 Uhr.