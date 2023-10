Radlader in Ilmenau gegen Baum gefahren

Mehr zum Thema

Thüringen plant bisher keine Bezahlkarten für Asylbewerber Thüringen plant derzeit keine Bezahlkarten als Ersatz von Bargeldleistungen für Asylbewerber. Thüringen hat erst vor einigen Jahren von Sach- auf Geldleistungen umgestellt, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums am Donnerstag in Erfurt. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Dürr, hatte den Bundesländern bei dem Thema ein einmonatiges Ultimatum gesetzt: Ich erwarte von den Ländern, dass sie bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November den Weg für Prepaid-Bezahlkarten freimachen, sagte Dürr der Bild (Donnerstag).

Wolkig und überwiegend trocken in Thüringen Wolken bestimmen die Wetterlage in Thüringen. Dabei bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach wird es tagsüber durchgehend stark bewölkt - bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad, im Bergland zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 10 Grad ab.