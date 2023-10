Mehr zum Thema

36 Straftaten seit Hamas-Angriff auf Israel bei Demos Seit dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober sind im Zusammenhang damit insgesamt 36 politisch motivierte Straftaten beim Landeskriminalamt (LKA) Sachsen gemeldet worden. Die Hälfte wurde bei Demonstrationen in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Pirna festgestellt, wie das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Neben fünf Verstößen gegen das Versammlungsgesetz habe es sich dabei vor allem um Volksverhetzung und Sachbeschädigung gehandelt.

