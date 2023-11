Radikalisierung in AfD-Fraktion: Frisch äußert sich

Tag zwei nach dem so gar nicht reibungslosen Führungswechsel in der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion. Der abgewählte Vorsitzende möchte sich äußern, für den Politikwissenschaftler Jun passen die Geschehnisse in eine seit Jahren andauernde Entwicklung.

Der Wechsel an der Spitze der rheinland-pfälzischen AfD-Fraktion ist nach Ansicht des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun ein Zeichen einer gewissen Radikalisierung. Die radikaleren Kräfte setzen sich durch, die moderaten Kräfte wurden weiter zurückgedrängt, sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Das hat sich schon in der Partei gezeigt, jetzt auch in der Fraktion. Diese Entwicklung beobachten wir schon seit Jahren.

Am Mittwoch war der 46 Jahre alte Jan Bollinger zum neuen Fraktionsvorsitzenden und damit zum Nachfolger des 66-jährigen Michael Frisch gewählt worden. Bollinger hatte Frisch 2022 bereits an der Spitze der Landespartei abgelöst. Frisch verkündete nach seiner Abwahl gemeinsam mit dem Abgeordneten Martin Louis Schmidt den Austritt aus der AfD-Fraktion im Landtag in Mainz.

Zwischen Bollinger und Frisch traten nach dem Führungswechsel tiefe Zerwürfnisse zutage. Bollinger warf Frisch vor, demokratisch gefällte Entscheidungen und vereinbarte Wahlen nicht akzeptieren zu können, und forderte Frisch und Schmidt auf, ihr Landtagsmandat abzugeben. Frisch warf Bollinger Vertrauensbruch vor, Absprachen seien nicht eingehalten worden. Frisch und Schmidt wollen sich am Freitag (12.00 Uhr) gemeinsam zu den Geschehnissen äußern.

Frisch galt als einer der Moderaten, jetzt wurde er mit kalter Hand abgelöst, analysierte Jun. Man hätte es eleganter lösen können, Frisch wollte ja ohnehin nicht mehr antreten. Bollinger gelte schon länger als potenzieller Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026. Nun stehe er als starker Mann an der Spitze von Partei und Fraktion besonders im Fokus, betonte der Politikwissenschaftler. Bollinger muss jetzt zeigen, dass er es schafft, die Rolle der Opposition kraftvoll auszuführen. Er stehe unter Beobachtung. Man wird gucken, ob er der Aufgabe gewachsen ist, sagte Jun.

In der Wählergunst könnte die Entwicklung der AfD sogar einen Schub geben. Jun zufolge gibt es zwei Hauptwählergruppen, eine eher radikalere Gruppe und die Protestwähler. Die Protestwähler wählen die AfD nicht wegen Inhalten, sondern eher, weil sie mit den anderen Parteien nicht einverstanden sind, erklärte Jun. Die AfD habe es geschafft, als Katalysator der Protestierenden zu wirken. Die andere Gruppe geht die Radikalisierung mit. Und wenn die etablierten Parteien und die Regierenden das Thema Migration nicht in den Griff bekämen, werde das die AfD weiter stützen. Das ist ihr Leit- und Zentralthema, betonte Jun.

Die AfD-Fraktion zählt nach dem Austritt von Frisch und Schmidt nur noch sechs Mitglieder. Nach der Landtagswahl im Frühjahr 2021 waren es noch neun gewesen. Im September 2021 hatte Matthias Joa bereits der Fraktion und der Partei den Rücken gekehrt. Damit sich im rheinland-pfälzischen Landtag Abgeordnete zu einer Fraktion zusammenschließen können, braucht es mindestens fünf Parlamentarier, die derselben in den Landtag gewählten Partei angehören.