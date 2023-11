Radfahrer von Kleintransporter erfasst und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Radfahrer kollidiert mit Auto - schwer verletzt Ein Pedelec-Fahrer ist in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 89-Jährige sei nach dem Zusammenstoß gestürzt und habe sich am Kopf verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einen Helm habe er nicht getragen. Der Mann sei am Samstag von einem Feldweg auf eine Straße gefahren und habe aus ungeklärter Ursache die Vorfahrt des 67 Jahre alten Autofahrers missachtet, sagte ein Sprecher. Lebensgefahr bestehe nicht.

Vier Verletzte bei Wohnungsbrand: Elf Bewohner gerettet Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen verletzt worden. Drei Bewohner, darunter ein acht Jahre altes Kind, kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Eine vierte Person wurde leicht verletzt.