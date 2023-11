Radfahrer von Auto im erfasst und getötet

Mehr zum Thema

Deutscher Karikaturenpreis geht an Bettina Bexte Die Cartoonistin und Illustratorin Bettina Bexte ist mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet worden. Die Künstlerin wurde am Sonntag in Bremen für ihre Darstellung einer Weihnachts-Szene geehrt, in der ein Mädchen dank Virtual Reality ein Pony als Geschenk bekommt. Sie erhielt den Geflügelten Bleistift in Gold, wie die Veranstalter mitteilten. Der Preis in Silber ging an Christina Salz für eine Vision einer mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) entstandenen Traumfrau. Der österreichische Karikaturist Oliver Ottitsch wurde als dritter Preisträger für seine Arbeit zum Trend zur Selbstoptimierung ausgezeichnet.