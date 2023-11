Mehr zum Thema

Kaufkraft-Ranking: Landkreise deutlich vor Großstädten Die höchste Kaufkraft in Sachsen-Anhalt sitzt nicht in den Großstädten. Bereinigt man die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, gehen die ersten Plätze an Landkreise, wie Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen.

