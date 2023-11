Radfahrer kollidiert mit Auto - schwer verletzt

Mehr zum Thema

Überfall auf Tankstelle: Bewaffneter schlägt Angestellte Ein bewaffneter Unbekannter hat eine Tankstelle in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) überfallen und eine Angestellte verletzt. Der Mann habe unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kasseninhalts gefordert und der 61-Jährigen dabei auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend habe er in die Kasse gegriffen und Bargeld entwendet. Außerdem forderte der Täter den Angaben zufolge die Öffnung eines Tresors, was jedoch nicht möglich war. Die Angestellte wurde durch die Tat am Samstagabend leicht verletzt. Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Autofahrer kracht gegen Baum - lebensgefährlich verletzt Ein 35-Jähriger ist im münsterländischen Sassenberg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. In einer Linkskurve sei der Mann am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Von der Feuerwehr sei er aus dem völlig zerstörten Wagen gerettet und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.