Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Novo Nordisk eröffnet neue Deutschlandzentrale in Mainz Der zuletzt wegen seines Abnehmmittels Wegovy in den Fokus geratene dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in Mainz seine neue Deutschlandzentrale eröffnet. Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) sprach am Dienstag von einem Bekenntnis zu Mainz, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von einem großen Vertrauensbeweis für Rheinland-Pfalz. Angesichts einer alternden Gesellschaft werde innovative Medizin immer wichtiger, betonte Dreyer.

Mainzer Unimedizin stellt Vorstand fast komplett neu auf Die seit Monaten von internen Streitereien belastete Mainzer Universitätsmedizin stellt sich im Vorstand fast vollständig neu auf. Der bisherige und wegen seines Sparkurses stark in die Kritik geratene kaufmännische Vorstand Christian Elsner wird die Unimedizin Ende September verlassen, wie Wissenschaftsstaatssekretär und Aufsichtsratschef Denis Alt (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte.