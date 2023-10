Radfahrer angefahren und verletzt liegengelassen

Mehr zum Thema

Schwesig würdigt Kirchen für Beitrag zum Zusammenhalt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Reformationstag das Wirken der Kirchen im Nordosten gewürdigt. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, erklärte Schwesig anlässlich eines Empfangs der evangelisch-lutherischen Nordkirche zum Reformationstag in Dettmannsdorf bei Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) laut Pressemitteilung.

Kommission legt Bericht zu Gedenkstätten-Arbeit in MV vor Die Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig mehr als Orte der geschichtlichen Wissensvermittlung und der Demokratiebildung genutzt werden. Am Mittwoch (9.30 Uhr) stellt eine von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) Mitte Januar eingesetzte Expertenkommission in Schwerin ihren Bericht zur Gedenkstättenarbeit im Land vor. Die Kommission sollte den aktuellen Bestand an Gedenkstätten ermitteln, deren Nutzung begutachten und Empfehlungen für künftige Angebote vorlegen.