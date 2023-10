Rabe: Informatik soll Pflichtfach in der Mittelstufe werden

Schülerinnen arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern.

10. Oktober 2023 um 15:40 Uhr

Wer digitale Techniken nicht versteht, droht in der digitalen Welt abgehängt zu werden, ist Hamburgs Schulsenator Rabe überzeugt. Er will deshalb nun Informatik in der Mittelstufe der Stadtteilschulen und Gymnasien zum Pflichtfach machen.