Raab: Brief nach „reiflicher Überlegung“ versandt

Verdächtiger nach Unfallflucht beim Fußballspielen gefunden Ein 23-Jähriger ist nach einem Auffahrunfall geflüchtet und später fußballspielend auf einem Bolzplatz von der Polizei gefunden worden. Der Mann fuhr am Mittwoch in Speyer mit seinem Auto auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach wendete er und fuhr weg. Die 23-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt.