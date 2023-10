Quietschende Reifen bei Autoposer-Treffen

Mehr zum Thema

Mann will Gleise überqueren und wird von Zug erfasst Ein Mann ist an einem Bahnhof in Mannheim von einem Zug erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 27-Jährige am Morgen vermutlich die Gleise überqueren und bemerkte dabei die durchfahrende Bahn nicht. Obwohl der Lokführer sofort bremste, konnte er den Unfall nicht mehr verhindern. Der 27-Jährige wurde am Bein verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Unbekannte bewerfen Auto in Landkreis Sigmaringen mit Kürbis In der Nacht auf Sonntag haben in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) Unbekannte ein Auto mit einem Kürbis beworfen. An der Windschutzscheibe des Wagens entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, teilte das Polizeipräsidium in Ravensburg am Montag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Beschädigung und hofft auf Hinweise.