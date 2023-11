Quereinsteiger sollen als Lokführer ausgebildet werden

Mehr zum Thema

Dirigent Christophe Rousset bekommt Händel-Preis Der französische Dirigent Christophe Rousset soll in diesem Jahr mit dem Händel-Preis ausgezeichnet werden. Das Kuratorium der Stiftung Händel-Haus wolle damit Roussets jahrzehntelange, leidenschaftliche Interpretation von Händels Musik auf Originalinstrumenten würdigen, teilten die Veranstalter der Händel-Festspiele am Mittwoch in Halle mit. Gleichzeitig stellten sie auch das Programm der Veranstaltung vor. Unter dem Motto Oh là là! Händel? - Französische Inspirationen sollen die Festspiele vom 24. Mai bis zum 9. Juni stattfinden.

Mutmaßlicher Mörder wird nach Italien ausgeliefert Der mutmaßliche Mörder einer 22-jährigen Studentin wird nach Italien ausgeliefert. Das Oberlandesgericht im sachsen-anhaltischen Naumburg teilte am Mittwoch mit, die Auslieferungshaft gegen den 21 Jahre alten Italiener angeordnet zu haben. Der Mann war am Wochenende in der Nähe von Leipzig festgenommen worden und sitzt derzeit in Halle (Saale) in Haft.