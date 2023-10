„Qualität muss gesteigert werden“: Magdeburg will siegen

In Hannover verlor der 1. FC Magdeburg das dritte Auswärtsspiel in Serie, wartet nun fünf Partien auf einen Sieg. Gegen Elversberg soll konzentrierter verteidigt und zielstrebiger attackiert werden.

Am Ende reichte Baris Atiks Traumtor nicht mal zu einem Punkt. In der 57. Minute hatte der Dribbelkünstler des 1. FC Magdeburg den Ball aus über 20 Metern unhaltbar für Torwart Ron-Robert Zieler ins Eck gelupft. Dass der Treffer nicht mehr wert war als einen Platz in der Saisonrückschau, lag vor allem an Hannover 96. Die Gastegber erteilten dem FCM bei dessen 1:2-Niederlage am Freitagabend eine Lehrstunde in Sachen Konsequenz und Konzentration in der Zweikampfführung.

Symptomatisch für die Magdeburger Probleme in diesem Bereich war das frühe Gegentor: Ein einfaches langes Bein von Jannik Dehm reichte für den Ballverlust des überrumpelten Leon Bell Bell. Dass Daniel Heber dann den eigentlich harmlosen Abschluss von Enzo Leopold noch unhaltbar abfälschte, war das Ende der Magdeburger Fehlerkette. Wieder hatten individuelle Patzer zu einem Gegentor geführt, eine Thematik, die sich beim FCM bereits die Grenze Saison über durchzieht.

Entsprechend verärgert analysierte Trainer Christian Titz die Niederlage auf der Pressekonferenz. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit nicht so gestaltet, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir gehen dann in Rückstand nach einem völlig unnötigen Stehenbleiben. Danach hatte Hannover vier richtige gute Kontermöglichkeiten, fasste der Trainer die ersten 45 Minuten zusammen.

Die Magdeburger Offensive kann die Schwachen in der Verteidigung aktuell nicht ausgleichen, zu ungenau und wenig zielstrebig agierten die FCM-Angreifer. Luca Schuler blieb nahezu wirkungslos, hätte allerdings einen Elfmeterpfiff bekommen können. Dass der VAR beim Schubser gegen den Magdeburger Stürmer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht eingriff, ist zumindest diskutabel. In Minute 47 ist es klar Foul an Luca Schuler. Es ist auch kein Eckball, weil unser Spieler den Ball mit dem Fuß spielt, erklärte Titz seine Sicht.

Auch den Freistoß vor dem entscheidenden Handelfmeter konnte Magdeburger Trainer nicht nachvollziehen, sah dort einen normalen Zweikampf. Tatsächlich hatten sowohl Bell Bell als auch Angreifer Andreas Voglsammer Hände und Arme eingesetzt, bevor Schiedsrichter Arne Aarnink auf Freistoß für Hannover entschied.

Dennoch stellte Titz beim MDR klar: Ich möchte gar nicht so sehr in die Kritik gehen, sondern bei uns bleiben. Und da hätten wir es in den Umschaltbewegungen besser verteidigen müssen, in den Zweikämpfen besser drin sein müssen - wir haben uns durch unsere eigenen Fehler hier in Rückstand gebracht.

Und so sollte der FCM vor dem Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Elversberg genau diese Punkte abarbeiten: Konsequenz und Konzentration in der Zweikampfführung, zielstrebiges und präzises Kurzpassspiel in Verbindung mit der nötigen Ruhe im Abschluss. Das weiß auch Torschütze Baris Atik: Wichtig ist, dass wir die Zweikämpfe sauber führen und nicht so viele Fehlpässe spielen. Da muss die Qualität gesteigert werden. Dann gewinnen wir auch Spiele.