Quade kritisiert Finanzausstattung der Kommunen

Wind und etwas Sonne in Sachsen-Anhalt Zwischen Wolken und Wind schaut in Sachsen-Anhalt am Dienstag zeitweise die Sonne hervor. Ab dem Mittag gibt es aber vermehrt Wolken und schwache Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es weht ein mäßiger Wind. Im Harzumfeld sind einzelne Böen nicht ausgeschlossen. Auf dem Brocken stürmt es mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Stundenkilometern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13, im Harz zwischen 7 und 10 Grad.