Russland nützt nicht nur der Angriff der Hamas, dem Putin-Regime kommen auch die Konflikte in Bergkarabach, im Kosovo und in Westafrika zugute: Gut für den Kreml ist alles, was den Westen von der Ukraine ablenkt. Der würde nun lieber Israel mit Waffen und Geld helfen, heißt es in der russischen Tageszeitung „Moskauer Komsomolez“: Die Hilfe für die Ukraine gebe der Westen früher oder später sowieso auf, glaubt der Autor.

„Der Kreml heizt schwelende Konflikte in der Region an“, urteilt die Russland-Expertin Hanna Notte, die für einen US-Thinktank arbeitet. „Moskau hofft, dass Spannungen andernorts die Aufmerksamkeit westlicher Staaten bündeln, was sie von der Unterstützung der Ukraine ablenken könnte.“ Im Interesse Russland sei es aber, dies nicht zu weit treiben, so Notte: Sollte sich der Krieg wie in einem Flächenbrand ausweiten, hätte das schwere Folgen für den Kreml: „Russland hätte wegen des Ukraine-Krieges nicht die militärischen Kapazitäten, um mitzumischen und seine Interessen zu wahren in einem größeren regionalen Konflikt.“

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei stern.de.