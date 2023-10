Puma stattet FC St. Pauli ab kommender Saison aus

Mehr zum Thema

Gunter Demnig verlegt 7000. Stolperstein in Hamburg Der Künstler Gunter Demnig wird am Mittwoch (14.00 Uhr) vor dem Hotel Vier Jahreszeiten den 7000. Stolperstein in Hamburg für Harald Seligmann verlegen. Seligmann war von 1925 bis 1938 Nachtportier in dem Luxushotel. Er wurde im Konzentrationslager Neuengamme ermordet. Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, wird ein Grußwort sprechen. Auch Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Philipp Stricharz, werden erwartet. Seit 1995 erinnert der Kölner Künstler mit seinem Projekt Stolpersteine europaweit an Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vor deren früheren Wohnorten – seit 2002 auch in Hamburg.

Arbeiten an Deichen in Arnis und Maasholm laufen Der Ostseedeich in Maasholm hat nach der Sturmflut mehrere Lücken. Dort und in Arnis an der Schlei sichern Helfer auch mit Unterstützung der Bundeswehr die Deiche. In Arnis gehe es gut voran, sagt Landrat Wolfgang Buschmann.