PUA-Mitglieder dürfen „Cum-Ex“-Mails nicht einsehen

Hamburger Ehepaar in Polen erschossen: Festnahme Moderne Analysemethoden helfen der Polizei, alte Verbrechen aufzuklären. So einen Erfolg konnte nun Behörden in Polen verkünden: Sie haben einen Tatverdächtigen im Mord an einem Hamburger Ehepaar.

Zwei Geldautomaten in Einkaufspassage gesprengt In der Flensburger Einkaufspassage Citti-Park haben unbekannte Täter zwei Geldautomaten gesprengt. Die Detonation in der Nacht zu Freitag habe Schäden am Gebäude verursacht und die Sprinkleranlage ausgelöst, sagte ein Sprecher des Betreibers. Rund 15.000 Liter Wasser seien in die Passage gelaufen und im Laufe des Tages wieder entfernt worden. Die Einkaufspassage blieb zunächst geschlossen. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz. Am frühen Freitagnachmittag lief der Betrieb wieder weitgehend normal.