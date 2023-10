Psychotherapeuten kritisieren Vorgabe für Ärzte

Mehr zum Thema

Historische Wahlschlappe: Von Brunn bleibt SPD-Fraktionschef Florian von Brunn bleibt SPD-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. Die 17 Abgeordneten stimmten am Mittwoch bei der Fraktionsklausur bei einer Enthaltung und vier Gegenstimmen für den 52-Jährigen. Offensichtlich habe ich sie nicht überzeugen können. Aber ich muss ja mit dem Ergebnis umgehen, sagte von Brunn nach seiner Wahl zu den Abweichlern. Dies sei aber nach dem Wahlergebnis und den Debatten in der Partei vielleicht auch erklärbar, betonte er.