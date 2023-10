Psychische Probleme als Grund für Schulverweigerung

Mehr zum Thema

84-Jähriger gerät in Gegenverkehr und stirbt nach Kollision Zwischen Schleife und Mühlrose im Landkreis Görlitz ist ein 84 Jahre alter Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Donnerstagmittag geriet der Senior aus unbekannten Gründen mit seinem Wagen nach links auf die Gegenspur, wo es zum Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Der 84-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die 55 Jahre alte Lastwagenfahrerin wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.