Prüfgesellschaft Dekra rechnet mit Umsatzplus

Kita-Verband: „Erprobungsparagraph“ sorgt für Verunsicherung Der Berufsverband für Kita-Fachkräfte hat die Zustände in den Kitas im Südwesten am Donnerstag als verheerend und den sogenannten Erprobungsparagraphen als zusätzliche Verunsicherung bezeichnet. Mit dieser neuen Regelung wird Trägern von Kindertagesstätten ermöglicht, je nach Bedarf befristet Personalvorgaben zu lockern und so die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher pro Gruppe zu senken. Der Landtag hatte erst am Mittwoch einem entsprechenden Gesetzentwurf mehrheitlich zugestimmt.